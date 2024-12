Ilrestodelcarlino.it - Imu e Irpef non cambiano. Aumenta la Tari. Il consiglio approva il piano delle alienazioni

Imu eresteranno invariate anche nel 2025, mentre lacrescerà del 5% circa. Ieri pomeriggio, ilcomunale di Urbino hato aliquote, addizionali effe in vista del prossimo anno, con la confermaprime due – di competenza del Comune –, abrogando però il passaggio del regolamento Imu che prevedeva un’agevolazione per i negozi affittati in centro storico a canone calmierato. Un provvedimento necessario per adeguarsi al nuovo prospetto nazionale, che entrerà in vigore l’1 gennaio: "Era stato realizzato nel 2020, ma ancora non era diventato effettivo a causadifficoltà dei Comuni di incasellare le innumerevoli aliquote che avevano – ha spiegato Daniela Feduzi, responsabile del settore Tributi –.. Fortunatamente, noi non ne avevamo tante, ma questa riduzione, pari al 2% dell’imposta, andava abrogata".