Sport.quotidiano.net - Il tecnico soddisfatto per successo e prestazione: "Abbiamo giocato bene ovunque». Ivanovic: "La mentalità giusta. Miglioriamo di partita in partita»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittoria netta mai in discussione, per una Virtus che centra la seconda vittoria consecutiva in Eurolega.coach Duskoche sottolinea laquasi perfetta dei suoi ragazzi. "in maniera completa, in attacco e difesa, mettendoci passione e lottando, sempre con la: conferma il coach montenegrino –perso l’ultimo quarto, madato segnali importanti dimostrandoci in grande crescita". Parole chiare perche poi sottolinea ladi Tucker, pochi punti ma tanta energia. "L’anno scorso è stato l’mvp della serie A, in allenamento è concentrato e pronto, contro l’Asvel hain difesa e messo grande energia. Un commento su Zizic? Ho 12 ottimiri, più 2 ottimiri infortunati". Il migliore della sfida con l’Asvel è stato senz’altro Achille Polonara, 17 punti e 9 rimbalzi.