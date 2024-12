Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco: "Non lasceremo soli i parenti dei ragazzi"

È un freddo glaciale quello che da ieri alberga nel cuore dei santarcangiolesi. Come il vento gelido che per giorni non ha concesso tregua ai soccorritori, impegnati sul Gran Sasso a cercare Luca e Cristian. Il vento soffia anche sul municipio di Santarcangelo, dove tutte le bandiere da ieri sono a mezz’asta, in segno di lutto per i duedeceduti. Hanno pregato, i santarcangiolesi, insieme all’Italia intera. Per giorni e notti hanno continuato a confidare in un miracolo, che però non si è realizzato. E "adesso – dice ilFilippo Sacchetti – dopo giorni di apprensione, quella fiammella della speranza tenuta accesa incoraggiandoci tutti insieme, da comunità, è il momento del "dolore, del silenzio e della vicinanza ai familiari. Non dovranno sentirsi, né saranno mai lasciati".