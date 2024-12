Sport.quotidiano.net - Fonseca, crocevia Roma. L’ex è in cerca di rivincite

Doveva essere la mite espressione della società. È, ad oggi, qualcosa di molto differente. Milan-di domenica porta impresso il volto di Paulo, un uomo che se non è fuggito al dovere aziendalista rito dalla dirigenza rossonera, nello spogliatoio è entrato da subito con il bastone, non con la carota. Elegante, sguardo fiero, sorrisi diffusi in sala stampa, la serenità anche nel pieno della tempesta. In cinque mesi il portoghese di Maputo, Mozambico, ha attraversato fasi che, altri, si sono ritrovati ad affrontare in anni. Sconfessato da Ibrahimovic in sede di mercato, snobbato nel cooling break dell’Olimpico, indicato prossimo all’esonero nella settimana del derby, trionfatore dove Pioli conobbe l’onta e a Madrid, disatteso nei rigori di Firenze, quindi blindato dalla dirigenza mentre la classifica di Serie A si dilatava, per difetto.