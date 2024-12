Oasport.it - Federica Brignone al comando del Prize Money Ranking! La più ricca della stagione in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

ha vinto il gigante femminile di Semmering ed è così balzata aldel, ovvero la classifica che viene stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale prendendo in considerazione i premi in denaro acquisiti durante l’anno per meriti sportivi (gli emolumenti garantiti per i risultati acquisiti in ogni gara). L’azzurra primeggia con 111.500 franchi svizzeri (circa 118.500 euro), precedendo l’austriaca Cornelia Huetter (103.000 franchi) e la statunitense Mikaela Shiffrin (101.000).La fuoriclasse valdostana ha meritato questa somma in virtù delle due affermazioni in gigante tra Soelden e Semmering (47.000 franchi a testa), ma anche con la costanza dimostrata in gigante (quinti posti a Beaver Creek e St. Moritz) e la nona piazza nella discesa in terra statunitense.