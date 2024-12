Anteprima24.it - Due uomini aggrediti a Napoli, indagini dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoIsono intervenuti la notte scorsa, allertati dal 112, nell’ospedale Pellegrini didove poco prima si erano presentati due cittadini pakistani di 24 e 20 anni feriti da arma da taglio. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che i due, usciti dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, siano stati avvicinati da tre individui verosimilmente maghrebini che hanno tentato di rapinarli. Al loro rifiuto uno dei tre aggressori avrebbe estratto un coltello colpendo prima l’uno e poi l’altro. Le due vittime sono state dimesse rispettivamente con una prognosi di 15 giorni per “ferita da punta e taglio bicentimetrica sottocutanea coscia destra” e con 12 giorni per “ferita da taglio alla coscia sinistra”.sono in corso da parte deiimpegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda.