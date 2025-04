Verstappen sconvolta la F1 | Se è così mi ritiro

Leggi su Sportface.it

Dopo le prime due tappe del Mondiale 2025, Maxsi ritrova in una posizione inedita: quarto in classifica, con 30 punti raccolti tra Australia e Cina.Un avvio lontano dagli standard dominanti degli ultimi anni, complicato dall’ascesa prepotente di McLaren e da una Mercedes in netta crescita. A Melbourne, il successo è andato a Lando Norris, consecondo e George Russell terzo. A Shanghai, invece, è stato il turno di Oscar Piastri, con Norris ancora protagonista alle sue spalle.ha chiuso giù dal podio, quarto, alle spalle anche di Russell.Una situazione che segnala crepe evidenti nel dominio Red Bull, non solo sul piano tecnico. A preoccupare è soprattutto il clima interno alla scuderia: la tensione tra Christian Horner e Helmut Marko non è più un segreto, ma ancheha avuto di che dire dopo la vicenda Lawson-Tsunoda.