Non hanno bisogno dei soldi del Dottore

bisogno dei soldi di un'ipotetica vincita ad Affari Tuoi. Liberoquotidiano.it - "Non hanno bisogno dei soldi del Dottore" Leggi su Liberoquotidiano.it Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sta giocando come concorrente Daniela. La ragazza è la rappresentante della Regione Campania. Viene da Salerno, ma è nata e lavora a Castellammare di Stabia. Con lei in studio c'è la sorella Giulia. Entrambe lavorano in uno studio dentistico. Come ogni sera, Stefano De Martino ha presentato il nuo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Andrea, viene da Firenze ed è il proprietario di un'enoteca. Sui social i telespettatori si sono subito fiondati per commentare la puntata. E un dettaglio non è sfuggito alla loro attenzione. Ancora una volta un concorrente ha pescato il pacco numero 13. Tralasciando questo particolare, in molti si sono scagliati contro Daniela e Giulia. Il motivo? Sono dentiste e quindi - secondo loro - non avrebberodeidi un'ipotetica vincita ad Affari Tuoi.

OpenAI ha bisogno di molti soldi. "Soldi, soldi, soldi": gli accordi segreti degli ABBA. Bologna, a 80 anni truffava gli altri anziani ricoverati in ospedale: «Ho bisogno di soldi per le cure», ma non era vero. Duecento dollari al mese non bastano: OpenAI perde soldi anche con il piano Pro. Altman: “Usato più di quanto previsto”. «Sono una mamma di cinque figli, per risparmiare tempo e soldi non li lavo: la puzza non ucciderà gli amichett. "Hanno detto a mia nonna di 100 anni che stavo per morire e che servivano soldi per salvarmi la vita". Ne parlano su altre fonti

Ma è vero che gli italiani non hanno i soldi per curarsi? Ecco come stanno veramente le cose - ci siano più di 12 milioni di cittadini che non si curano perché non hanno i soldi? Per rispondere abbiamo analizzato a fondo i dati dell'indagine Ehis (European Health Interview Survey ... (quotidianosanita.it)

No, le borse non bruciano soldi - Lo leggiamo sui giornali quando ci sono grossi cali sui mercati finanziari, come in questi giorni, ma è un'espressione senza senso ... (ilpost.it)

Da Milano a Treviso per derubare l’anziana davanti al Caffè Goppion, la ladra ai giudici: «Ho due figli piccoli, avevo bisogno di soldi» - TREVISO – «Ho due figli piccoli, sono venuta a Treviso perchè avevo bisogno di soldi»: così si è giustificata davanti ai giudici la donna di 34 anni ... (ilgazzettino.it)