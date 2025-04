Tvplay.it - Infortunio shock durante il match, ora sono decimati: caos prima di Bayern Inter

Leggi su Tvplay.it

diarriva una notizia a sorpresa: un altrosegna la vigilia della partita. Stavolta a lasciare il campo in diretta è uno dei protagonisti più attesi della gara di Champions League di martedì.ancora di scendere in campo arriva una notizia molto positiva per l’di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri dovranno scendere in campo a Parma in Serie A, con calcio d’inizio verso le ore 18.00, con tutta l’intenzione di mantenere il proprio vantaggio in classifica sul Napoli. Anche perché i ragazzi di Conte hanno lunedì una delle sfide più complicate del loro calendario di fine stagione, in trasferta contro il Bologna quarto.il, oradi. (LaPresse) TvPlay.itLe buone notizie arrivano dal campo, anche se non in Italia, bensì dalla Bundesliga.