Dumfries rivela | Infortunio più duro del previsto! Natura con suoi ritmi

parla del suo, che lo sta escludendo dai campi. L’esterno dell’Interle complicanze sul rientro.NON BANALE – Proprio nel momento in cui Jamal Musiala si accasciava al suolo per unmuscolare (si parla di tendini del ginocchio), Denzel, tramite una storia apparsa sul suo account Instagram, ha voluto aggiornare sul suo stato fisico. L’dell’esterno olandese è tutt’altro che banale e anche luitempi di recupero che sono comunque incerti. Così l’esterno dell’Inter: «Il percorso stato piùdel: questosi stando più ostinato di quanto sperassi. Ma non mi fermerà. Sto dando tutto me stesso per tornare più forte di prima, anche se significa rispettare i tempi e non forzare il recupero.