Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 44-29, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: vantaggio bolognese all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-29 Akele tutto solo trova due punti facili facili.Arriva la notizia che Shavon Shields non rientrerà più in campo. Persarà un’assenza pesantissima, con l’chiamata ad una grande impresa dopo il -15 dell’intervallo.Arrivano anche buone notizie perda Belgrado con l’Efes avanti 66-60 contro la Stella Rossa, ma l’deve vincere per darsi una speranza.FINISCE IL SECONDO QUARTO! Laè in pieno controllo dopo i primi venti minuti. Dodici punti per Morgan, undici per Shengelia e Clyburn.paga il solito pessimo inizio di partita e forse ha perso anche Shields per il resto della partita.44-29 Tripla di Morgan e lavola ancora.41-29 Due liberi di Cordinier.Intanto pessima notizia per l’. Shields si è avvicinato alla panchina zoppicando ed al suo posto è entrato Flaccadori.