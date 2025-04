Piantedosi | In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti molto attese

Sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dlprevediamoper il personale delle forze di polizia, uno strumentoatteso erichiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Piantedosi: in Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese. Dl sicurezza, Piantedosi: "Rilievi del Colle? Non tiriamolo in mezzo". Canapa, Piantedosi: "Nel dl Sicurezza deroga al divieto assoluto". Cosa c'è dentro il ddl sicurezza. Proteste, carcere, cpr e cannabis: la parola d'ordine è reprimere. Un decreto che non piace. Le associazioni scettiche: "Un carico inaccettabile". Bologna, dall’art. 5 al dl 1660, 10 anni di repressione delle lotte e di tagli della spesa sociale: fermiamoli ora! 24.06.2024 mobilitazione nazionale, h.18 prefettura di Bologna. Ne parlano su altre fonti

