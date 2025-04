Cadavere di un uomo nelle campagne | morto un 69enne

nelle campagne tra Villa Castelli e Grottaglie. Un 69 enne originario di Grottaglie è stato trovato morto questa sera tra le campagne tra villa castelli e il Comune tarantino. Stava. Quotidianodipuglia.it - Cadavere di un uomo nelle campagne: morto un 69enne Leggi su Quotidianodipuglia.it Giallotra Villa Castelli e Grottaglie. Un 69 enne originario di Grottaglie è stato trovatoquesta sera tra letra villa castelli e il Comune tarantino. Stava.

Cadavere di un uomo nelle campagne: morto un 69enne. Omicidio a Santeramo vicino Bari, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: cadavere trovato nell'auto in campagna. Corpo carbonizzato in campagna: identificata la vittima | LE FOTO. Uomo ucciso a colpi d'arma fuoco tra Cassano e Santeramo: il cadavere trovato in auto nelle campagne. Sul corpo diverse ferite. Giallo nell’hinterland di Milano: cadavere di un uomo trovato nei boschi tra Pogliano e Vanzago. Cosa sappiamo. Giallo in campagna: uomo trovato morto in un casolare. Ne parlano su altre fonti

Mistero a Leinì, cadavere mummificato trovato in casolare abbandonato - A individuarlo il proprietario della struttura dove non metteva da piedi da un anno. L'ipotesi è che sia di un senza tetto morto per un malore. Indagano i carabinieri ... (rainews.it)

Ragazzo di 17 anni muore schiacciato dal trattore, il corpo senza vita scoperto dal papà: mistero sull'incidente - Muore a 16 anni schiacciato dal trattore. Tragedia nelle campagne tra Montopoli in Valdarno e Palaia, in provincia di Pisa. Un giovane è rimasto schiacciato da un trattore che si ... (msn.com)

Altavilla Silentina, cadavere trovato in casa: indagini dei carabinieri - Dramma ad Altavilla Silentina. Un uomo, 37enne, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione. Dell'uomo non si avevano notizie da due giorni e per tale motivo i familiari, ... (msn.com)