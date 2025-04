Tonali Juve l’ex Milan può approdare in bianconero grazie a questa operazione di scambio! Ecco come stanno le cose

Tonali Juve, il centrocampista bianconero potrebbe tornare in Italia: la Vecchia Signora lo accoglierebbe in cambio di quel giocatore! Sandro Tonali potrebbe andare a comporre la batteria del centrocampo della Juve in vista della prossima stagione. Questo è quanto riporta Giovanni Albanese. l'ex Milan potrebbe giungere in bianconero attraverso uno scambio suggestivo.Il centrocampista del Newcastle giungerebbe a Torino, facendo il percorso di Douglas Luiz. Il numero 26 bianconero lascerebbe la Vecchia Signora dopo una sola stagione, tornando in Premier League dopo una sola stagione.

