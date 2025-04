Firenzuola | muore motociclista finendo in un fosso al Passo del Giogo

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 4 aprile 2025, in provincia di Firenze. A perdere la vita un uomo di 68 anni mentre percorreva con la sua moto il Passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull'Appennino toscano

