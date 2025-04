Tg24.sky.it - Delitto Campanella, la madre di Argentino: "L'ho aiutato, voleva morire"

"Homio figlio perchè siuccidere". Daniela Santoro,di Stefano, in dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri, ha ammesso di avere dato una mano al figlio che al telefono non le aveva però confessato di avere ammazzato Sara. In quella telefonata allafatta lunedì pomeriggio lo studente di Noto le dice "di essere disperato, di avere fallito" e parla della sua "incapacità di provare sentimenti". Una conversazione avvenuta quando la 22enne era già morta, uccisa con cinque coltellate, alla schiena e al collo. Una, quella mortale, alla giugulare, un'altra le aveva perforato anche un polmone. Un decesso sopraggiunto, come ha stabilito l'autopsia, dopo pochi minuti di agonia. Daniela Santoro riceve la chiamata del figlio mentre "stavo andando ad Avola in auto".