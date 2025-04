Mondouomo.it - Papa Francesco, migliorano le condizioni di salute: ridotto l’uso dell’ossigeno.

Leggi su Mondouomo.it

Ledidirisultano in miglioramento; il pontefice potrebbe tornare gradualmente alla sua vita quotidiana. Un uomo, amato ed ammirato in tutto il mondo.è una delle personalità più influenti, ma in grado di mantenere la sua grande umiltà. La semplicità ha contraddistinto il suo pontificato, che dura da .