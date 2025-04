Scacchi | Europei femminili patte per Brunello e Zimina in testa cambia tutto

Giornata abbastanza scoppiettante agli Europei femminili di Scacchi che si stanno svolgendo a Rodi, in Grecia. Il torneo continentale non ha più giocatrici a punteggio pieno, e per effetto dei numerosi risultati decisivi nelle parti alte della classifica il quartetto di leader è ora così composto: due georgiane, Bella Khotenashvili e (a sorpresa) Anastasia Kirtadze, l'estone Mai Narva e la polacca Aleksandra Maltsevskaya, tutte a 4,5/5. Nel gruppo delle quinte da segnalare la rimonta della serba Teodora Injac, che dopo aver perso all'esordio ha infilato un 4/4. Capitolo italiane: patta veloce per Olga Zimina con l'ucraina Anna Ushenina: 18 mosse nelle quali nessuna delle due ha la minima intenzione di creare problemi all'altra, il che porta a dividersi equamente il punto. Considerata la forza di Ushenina, per Zimina è anche un risultato di un certo prestigio da portare a casa in attesa del prosieguo del torneo.

