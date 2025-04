Lanotiziagiornale.it - Scaricata dagli Usa, isolata in Ue: Meloni non ha una strategia sui dazi

L’unica certezza dellaitaliana che ha in mente il governo per rispondere aidi Donald Trump è che manca una vera e propria. Tra gli alleati della maggioranza le distanze sul come reagire alle sovrattasse americane sui prodotti made in Italy sono abissali, soprattutto tra Lega e Forza Italia.Ma partiamo dalla premier. Giorgia, che probabilmente pensava di venir graziata da Trump, ha dovuto prendere atto che non è stato così. The Donald non ha fatto all’Italia alcuno sconto. Ma ciò nonostantesi è guardata bene dall’attaccare gli Usa.“Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione.