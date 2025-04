Anteprima24.it - FOTO/ Via Crucis nel segno della speranza e con una preghiera per Papa Francesco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiViaall’insegnaquella promossa dall’Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento, che riunisce le tre comunità parrocchiali di Santa Sofia, Santa MariaVerità e San Donato.Le stazioniViaerano dunque fissate nel centro storico tra Corso Garibaldi tra i suggestivi viottoli e vicoli.La comunità dei fedeli che ha partecipato alla Viaha voluto portare anche un sentimento di solidarietà e vicinanza acon unaper rivederlo in salute dopo il mese difficile trascorso in ospedale a Roma per una grave polmonite.La Viaè partita da piazza Sabariani, nei pressiex chiesa di Santa Teresa: i fedeli, circa un centinaio, hanno attraversato quindi via Giovanni De Vita, via LandolfoGreca, vico Papiniano, via Porta Rettore, via Giovanni De Vita, via III Settembre, via Port’Aurea, via III Settembre, via Girolamo Ruscelli.