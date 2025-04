Da ddl a decreto legge colpo di mano del governo pure sulla Sicurezza

Sicurezza in un decreto legge. Un colpo di mano antidemocratico per un testo di legge definito dalle opposizioni e da tutto il mondo dell’associazionismo altrettanto antidemocratico, considerando le restrizioni che impone al diritto di manifestare pacificamente e alla libertà di espressione. Un blitz arrivato proprio mentre in piazza del Panteon opposizioni e sindacati protestavano.Un’urgenza inspiegabileUna protesta che non ha fatto desistere il governo dal suo intento: far passare la norma che da oltre un anno è oggetto di aspra discussione in Parlamento con la scusa dell’urgenza. Scelta inspiegabile, se non con il timore da parte del governo Meloni di una primavera di proteste sociali per la sciagurata gestione della crisi economica. Lanotiziagiornale.it - Da ddl a decreto legge, colpo di mano del governo pure sulla Sicurezza Leggi su Lanotiziagiornale.it Lo avevano detto e l’hanno fatto: il Consiglio dei ministri ieri ha trasformato il ddlin un. Undiantidemocratico per un testo didefinito dalle opposizioni e da tutto il mondo dell’associazionismo altrettanto antidemocratico, considerando le restrizioni che impone al diritto di manifestare pacificamente e alla libertà di espressione. Un blitz arrivato proprio mentre in piazza del Panteon opposizioni e sindacati protestavano.Un’urgenza inspiegabileUna protesta che non ha fatto desistere ildal suo intento: far passare la norma che da oltre un anno è oggetto di aspra discussione in Parlamento con la scusa dell’urgenza. Scelta inspiegabile, se non con il timore da parte delMeloni di una primavera di proteste sociali per la sciagurata gestione della crisi economica.

La scorciatoia del governo sul ddl Sicurezza: diventa decreto legge per accelerare dopo l’inciampo al…. Il colpo di mano del governo (e di Salvini) col decreto Sicurezza. Sicurezza, oggi in Consiglio dei ministri il decreto legge che sostituisce il Ddl: ecco cosa resta e cosa no. Da ddl a decreto. Il trucco del governo per aggirare l’Aula. Governo prepara decreto legge: novità su ddl sicurezza e scudo penale. Sicurezza, domani il decreto stralcio, assorbe ddl e correttivi. Il Pd: «Pronti a scendere in piazza». M5s: «Saranno barricate». Ne parlano su altre fonti

Decreto sicurezza, Cdm approva testo che sostituisce ddl: è polemica. Quali sono le novità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Decreto sicurezza, Cdm approva testo che sostituisce ddl: è polemica. Quali sono le novità ... (tg24.sky.it)

Sicurezza, oggi in Consiglio dei ministri il decreto legge che sostituisce il Ddl: ecco cosa resta e cosa no - Cambiano le norme su detenute madri, Sim ai migranti e resistenza passiva. Salta l’obbligo per le amministrazioni di collaborare con i servizi segreti ... (msn.com)

Il governo brucia le tappe sul ddl Sicurezza: ecco perché è stato sostituito da un decreto legge - Colpo di mano del governo Meloni sul ddl Sicurezza. Il disegno di legge che doveva essere discusso in Senato tra il 15 e il 16 aprile è stato trasformato in un decreto legge e depurato da tutti gli as ... (tag24.it)