Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 4 aprile: Amedeo Biavati ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

edNel 2015 Gianfranco Civolani lo posizionò al sesto posto in una classifica dei cento rossoblù di sempre. Con il Bologna conquistò tre scudetti, il Torneo dell’Expo di Parigi e la Coppa Alta Italia. Campione del mondo nel 1938: il 41915 nasceva. Eavrebbe compiuto cent’anni Dettmar Cramer, vice ct della Germania campione d’Europa nel ’72 e poi del mondo. Da allenatore del Bayern Monaco conquistò due Coppe dei Campioni e l’Intercontinentale del ’76. Festeggia gli ottant’anni Pietro Pittofrati, il quale in Serie B indossò le maglie di Como e Brescia.P.S. Duecentotrotto presenze nel massimo campionato, tutte con il Cagliari: il 41965 Mario Martiradonna metteva a segno la prima rete in A. In Fiorentina-Milan invece Giorgio Ghezzi disputava l’ultima partita.