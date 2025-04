Aumento degli infortuni scolastici | nel 2025 salgono a 15 734 le denunce +33% rispetto al 2024

infortuni scolastici denunciati all'INAIL nel 2025 segna un incremento rispetto all'anno precedente, con un Aumento del 3,3% delle segnalazioni. Questo dato solleva preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza nelle scuole e sui percorsi di formazione extra-curricolari, come i PCTO. Inoltre, la presenza di casi mortali fra gli studenti continua a rappresentare una tragica .

Scuola, Inail: a febbraio morti 5 studenti, +3,3% le denunce di infortuni sull'anno. INAIL * INFORTUNI LAVORO: «NEL PRIMO BIMESTRE 2025 PRESENTATE 61.641 DENUNCE, -5,2% RISPETTO ALLE 65.035 DEL 2024. La formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotta nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Morire sul lavoro: tre vittime in media al mese da gennaio 2025 a Nord Est. Nel 2024 sono state più di 70 mila le denunce di infortunio riguardanti gli studenti. INAIL: denunce di infortunio e malattie professionali – i dati di dicembre 2024. Ne parlano su altre fonti

