Juventusnews24.com - Juventus, i bianconeri hanno promosso un’iniziativa speciale! A capeggiarla c’era questa leggenda juventina. Tutti i dettagli nel comunicato

di RedazioneNews24, la società promuovee la affida a quell’ex bandiera bianconera! Ecco il protagonista dell’eventoLacontinua a promuovere iniziative speciali.volta al centro dell’attenzione ci finisce loMuseum attraverso un appuntamento capeggiato da un exbianconera: parliamo di Sergio Brio. Ecco com’è andata.– «Un museo, una, e venti fortunati appassionati. AlloMuseum è andato in scena un appuntamento: Exclusive Museum Tour with Sergio Brio, una visita guidata d’eccezione con uno dei grandi protagonisti della storia. Durante il tour, Sergio Brio ha accompagnato due gruppi selezionati – 10 Member e 10 soci JOFC – attraverso le sale delloMuseum, condividendo aneddoti esclusivi, ricordi indelebili e retroscena unici legati ai suoi anni in maglia bianconera.