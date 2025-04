.com - Prophecy, recensione: Damiano Gavino in una action-comedy tratta da un manga che però non convince

La nostradie Denise Tantucci in un film d’azione con un tocco diispirato al fumetto di Tetsuya Tsutsui che inciampain una sceneggiatura deboleè il nuovo film di Jacopo Rondinelli, ispirato al celebregiapponese di Tetsuya Tsutsui pubblicato in Italia da J-Pop e presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games. La pellicola si rivolge ad un pubblico adolescente e vanta un cast di giovani ma affermati attori, a cominciare da(guadagnatosi la popolarità con la serie di successo Un professore e con il film Nuovo Olimpo), Federica Sabatini (Suburra – La serie), Denise Tantucci (Un medico in famiglia, Braccialetti rossi) e Giulio Greco (Comandante, SuperSex).L’idea di un vendicatore mascherato che denuncia le ingiustizie sociali non vienesviluppata in modonte e punta troppo in alto, cercando di emulare gli elementi narrativi di prodotti ben più riusciti, come V per Vendetta e Mr.