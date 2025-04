Sololaroma.it - Brest-Monaco, il pronostico di Ligue 1: l’Europa chiama, GOAL e combo ambiziosa

Leggi su Sololaroma.it

Insieme a tutti gli altri campionati, riparte anche la1, un campionato che vede il PSG già pronto a festeggiare la matematica vittoria del titolo. Salvezza ed lotta perperò possono ancora di molto, e sotto quest’ultimo punto di vista la 28ª giornata regala unmolto pesante. Squadre in campo sabato 5 aprile alle 19:00, al Francis-Le Blé, in un match fondamentale per andarsi a prendere uno dei piazzamenti per le competizioni europei.Stagione non facile da gestire per i padroni di casa,ti per la prima volta a sostenere anche l’impegno Champions League, interrottosi contro il PSG ai play-off. La squadra voleva comunque arrivare al rush finale lottando pere questo sta facendo:attualmente 8° posto a quota 40, ma c’è bisogno di continuare a muovere la classifica, visto il distacco di 5 punti dal Lione, 6 dallo Strasburgo e 7 da Lille e Nizza.