Lapresse.it - Sara Campanella uccisa con 5 coltellate

Leggi su Lapresse.it

è statacon cinqueda Stefano Argentino che l’ha aggredita alle spalle lunedì pomeriggio all’uscita del policlinico universitario di Messina. La 22enne, originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, secondo quanto accertato dal medico legale Elvira Spagnolo, è stata prima colpita due volte alle spalle e poi lateralmente con altri tre colpi, uno di questi al collo. Secondo il medico legale la giovane è morta dissanguata in pochi minuti. Stefano Argentino ha confessato il femminicidio diIl 27enne di Noto ha confessato il femminicidio davanti al gip ed è stato arrestato. Tuttavia durante l’interrogatorio di garanzia non ha detto nulla sul movente del gesto.è stata accoltellata alla gola e alla scapola, in viale Gazzi vicino allo stadio di Messina.