Tvplay.it - Berrettini e Musetti aiutano Sinner: l’ufficialità ora è più vicina

Leggi su Tvplay.it

Il tennista azzurro potrebbe ben presto festeggiare uno storico traguardo nonostante sia sotto squalificaJannikè ancora squalificato per il famoso caso Clostebol. La sospensione è frutto di un vero e proprio accordo tra il tennista altoatesino e la WADA. La sospensione è iniziata di fatto il 9 febbraio e finirà alle 23:59 del 4 maggio conche potrà tornare ad allenarsi solamente dal 13 aprile.ora è più(Lapresse) – tvplay.it“L’Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) – si legge sul comunicato ufficiale – conferma che è stato trovato un accordo per il caso di Jannik, con il giocatore che ha accettato un periodo di ineleggibilità pari a tre mesi“.“La WADA accetta chenon abbia voluto imbrogliare, che la sua contaminazione da Clostebol non ne abbia migliorato le prestazioni sportive e che sia stata causata da una negligenza dei membri del suo team, senza che lui ne fosse a conoscenza”, chiosa l’Agenzia.