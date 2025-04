Panorama.it - Governo, approvato il decreto legge “sicurezza”

Oggi nel Consiglio dei Ministri svoltosi alle 18 è statoil”. Inizialmente pensato come disegno di, ilha infine deciso per la conversione indopo che il ddl era stato costretto a tornare dal Senato alla Camera (dove era già statoa settembre) per problemi relativi alle coperture finanziarie, oltre che per la potenziale incostituzionalità di alcuni provvedimenti evidenziata dal Quirinale. Con la trasformazione inle disposizioni contenute al suo interno entreranno immediatamente in vigore, per poi essere convertite indal Parlamento entro 60 giorni. Con questa mossa si è quindi voluto aggirare le “lungaggini” parlamentari.Le critiche del Quirinale e le modifiche apportate al dl “”C’era uno stallo politico interno alla maggioranza, che vedeva la Lega da una parte e Fratelli d’Italia e Forza Italia dall’altra, riguardo alle modifiche da apportare al testo originale, con il Vicesegretario della Lega Andrea Crippa che aveva espresso la sua contrarietà ad «un testo edulcorato da Mattarella».