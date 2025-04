Morte di Sara Campanella la madre di Stefano Argentino | Voleva morire e l' ho aiutato

Sara Campanella, la 22enne di Misilmeri uccisa a Messina dal collega di corso universitario. I carabinieri avrebbero trovato un coltellino, a circa 150 metri di distanza dal luogo in cui è stata uccisa la giovane. L'ipotesi, che dovrà trovare la conferma da altri accertamenti, è che si tratti della lama utilizzata dal 27enne di Noto Stefano Argentino per colpire la ragazza. I carabinieri stanno anche ricostruendo come il ragazzo abbia lasciato Messina, anche sulla base delle dichiarazioni spontanee che la donna ha fatto ai carabinieri della Compagnia Sud. Sarebbe stata lei con il marito, dopo aver ricevuto la telefonata del giovane, a prenderlo per portarlo nel b&b di famiglia a Noto dove poi è stato trovato dai militari. Agi.it - Morte di Sara Campanella, la madre di Stefano Argentino: "Voleva morire e l'ho aiutato" Leggi su Agi.it AGI - Proseguono con importanti novità le indagini per fare luce su tutte le fasi dell'omicidio di, la 22enne di Misilmeri uccisa a Messina dal collega di corso universitario. I carabinieri avrebbero trovato un coltellino, a circa 150 metri di distanza dal luogo in cui è stata uccisa la giovane. L'ipotesi, che dovrà trovare la conferma da altri accertamenti, è che si tratti della lama utilizzata dal 27enne di Notoper colpire la ragazza. I carabinieri stanno anche ricostruendo come il ragazzo abbia lasciato Messina, anche sulla base delle dichiarazioni spontanee che la donna ha fatto ai carabinieri della Compagnia Sud. Sarebbe stata lei con il marito, dopo aver ricevuto la telefonata del giovane, a prenderlo per portarlo nel b&b di famiglia a Noto dove poi è stato trovato dai militari.

Morte di Sara Campanella, Stefano Argentino ha confessato davanti ai pm: "Era fredda e indifferente". Femminicidio Sara Campanella, la mamma: "Vi ringrazio a suo nome". Domani l'autopsia. Omicidio Sara Campanella, il gip: "La madre di Argentino voleva aiutarlo nella fuga, trovato un biglietto". Lo strano biglietto della mamma di Stefano Argentino dopo l'omicidio di Sara Campanella e il video dell'aggressione "che non lascia dubbi". La madre del killer di Sara Campanella voleva aiutarlo a fuggire. Omicidio Sara Campanella, parla la mamma di Argentino: "Lui sempre buono, anche per noi è una tragedia".

