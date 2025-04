Gentiloni | Con dazi crescita zero

crescita di qualche decimale. Noi avevamo previsione di crescita nell'Eurozona attorno allo 0,8% e se perdi qualche decimale ti avvicini a una crescita zero, a una stagnazione". Lo ha detto l'ex commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni al Forum di Cernobbio. La flessione nelle borse è dovuta al fatto che le decisioni di Trump "sono più pesanti di quello che i mercati si aspettavano" e "gli interessi nazionali si difendono in un quadro europeo". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.42 La guerra commerciale in atto potrebbe portare a "una perdita in termini didi qualche decimale. Noi avevamo previsione dinell'Eurozona attorno allo 0,8% e se perdi qualche decimale ti avvicini a una, a una stagnazione". Lo ha detto l'ex commissario Ue all'Economia Paoloal Forum di Cernobbio. La flessione nelle borse è dovuta al fatto che le decisioni di Trump "sono più pesanti di quello che i mercati si aspettavano" e "gli interessi nazionali si difendono in un quadro europeo".

