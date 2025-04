Per i paperoni del mondo 485 miliardi persi in 2 giorni

I 500 più ricchi al mondo hanno perso quasi 500 miliardi di dollari, per l'esattezza 485, in due giorni con il crollo di Wall Street. E' la cifra più alta mai registrata in due sedute. A fare i conti è il Bloomberg Billionaires Index.

