Conceicao Juve il futuro del numero 7 sarà ancora bianconero? Il portoghese può restare a una sola condizione! Lo scenario

JuventusNews24Conceicao Juve, il classe 2002 potrebbe restare alla Vecchia Signora solo in un caso specifico! L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di alcuni dei giocatori della Juve che attualmente il bianconero può vantare in rosa solamente. Tra questi ci sono anche Kolo Muani e Conceicao.La situazione legata al numero 7 bianconero sembra essere sempre più delineata. Il classe 2002 potrà diventare interamente Juventino solo in un caso: i 30 milioni di euro della clausola, che lega il portoghese al Porto, verranno esercitati di qualificazione Champions della Juve.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il futuro del numero 7 sarà ancora bianconero? Il portoghese può restare a una sola condizione! Lo scenario Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, il classe 2002 potrebbealla Vecchia Signora solo in un caso specifico! L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto suldi alcuni dei giocatori dellache attualmente ilpuò vantare in rosamente. Tra questi ci sono anche Kolo Muani e.La situazione legata alsembra essere sempre più delineata. Il classe 2002 potrà diventare interamententino solo in un caso: i 30 milioni di euro della clau, che lega ilal Porto, verranno esercitati di qualificazione Champions della.Leggi suntusnews24.com

Conceicao alla Juventus: quanto tempo c’è per la decisione finale - Francisco Conceição resta in bilico: la Juventus ha tempo fino a giugno per decidere se riscattarlo. Tutti i dettagli del caso. La Juventus si trova in un momento chiave della stagione. Il traguardo d ... (calcioblog.it)

Conceicao Juventus, l’avventura di Chico in bianconero è già finita? Futuro quasi segnato: resta solo questa speranza - Conceicao Juventus, l’avventura di Chico in bianconero è già finita? Gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno portoghese Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ma non so ... (juventusnews24.com)

Conceicao Juventus, la permanenza a Torino è ora a rischio? Cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese - Conceicao Juventus, la permanenza a Torino è ora a rischio? Cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese, arrivato in bianconero in prestito secco L’edizione odierna del Corriere dello Sport è torna ... (juventusnews24.com)