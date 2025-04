Tesla impazzita noto personal trainer travolge pedoni e auto in centro

Pesaro, 4 aprile 2025 – "Ho visto tutto nero", ha raccontato ai medici il conducente di una Tesla che ha provocato un terremoto intorno alle 19 in piazzale primo Maggio all'altezza dell'intersezione con via Luca della Robbia. Tre persone all'ospedale anche se nessuna risulta grave e ben 11 macchine parcheggiate danneggiate dalla Tesla impazzita. Alla guida non una persona anziana ma un 46enne molto conosciuto in città, Alioscia Ricci, che di professione fa il personal trainer nella palestra Fisiogym che ha la sede poco distante dal punto dove è accaduto l'incidente. Sul posto oltre a tantissimi curiosi due ambulanze del 118 quindi una pattuglia dei vigili urbani e quindi una squadra dei vigili del fuoco. Il conducente della Tesla quando si è fermato dopo aver distrtutto una Citroen è stato soccorso dai sanitari con un defibrillatore.

Tesla impazzita, noto personal trainer travolge pedoni e auto in centro. Ne parlano su altre fonti

