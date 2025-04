Sololaroma.it - Mancini verso Roma-Juventus: “Dovbyk punto di forza, da Pellegrini mi aspetto di più”

“Un pronostico per? 2-1 per i giallorossi“. Secco e deciso Amantinosul risultato che vedremo sul maxi schermo dell’Olimpico al fischio finale, e toccando ferro, e tutto ciò che ritenete più giusto, non possiamo far altro che sperare abbia ragione. L’ex giallorosso si è concesso ai microfoni di Tuttomercato24, iniziando proprio dalle sfide alla Vecchia Signora dei suoi tempi: “La partita più bella che ho giocato contro laè stata il 4-1 all’Olimpico. Abbiamo disputato una grandissima gara, in cui ho servito due assist. Quella per me è indimenticabile”.Passando poi all’attualità, il fantasista brasiliano si dice fiducioso per il match di domenica sera, con parole al miele specialmente per il bomber a disposizione dei capitolini: “In questo periodoè senza dubbio undidella squadra di Ranieri, sta vivendo un momento davvero importante.