Cdm, il pacchetto Sicurezza diventa decreto. Meloni "Impegno mantenuto".

ROMA (ITALPRESS) – “D’accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini, abbiamo deciso di trasformare il testo delattualmente all’esame del Parlamento, comprese le migliorie che vi ho appena ricordato, in un-legge, che quindi sarà immediatamente operativo ed entrerà subito in vigore”. Così il premier Giorgia, secondo quanto si apprende, in Consiglio dei Ministri.“Come ricorderete, nel Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023 abbiamo approvato un corposo “” che conteneva una serie di norme molto importanti per tutelare il comparto difesa,e soccorso pubblico e garantire maggioreai cittadini – spiega il presidente del Consiglio -. Molte di quelle norme erano frutto anche del confronto e del dialogo che avevamo avviato con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze del personale delle nostre Forze armate e Forze di polizia”.