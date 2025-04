Commossa dalla targa per Almerigo Il premio Grilz aiuti i giovani reporter

Ilgiornale.it - "Commossa dalla targa per Almerigo. Il premio Grilz aiuti i giovani reporter" Leggi su Ilgiornale.it L'assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso: "Usciremo da palazzo e porteremo il suo modo di fare giornalismo nelle nostre città"

Una targa per Almerigo Grilz, ucciso perché raccontava i conflitti - Ascolta ora Il 19 maggio 1987 veniva ucciso nella guerra civile in Mozambico Almerigo Grilz. Nel 2002, Gian Micalessin trovò il luogo di sepoltura del primo giornalista italiano caduto in battaglia da ... (msn.com)

PREMIO IN MEMORIA DEL REPORTER DI GUERRA ALMERIGO GRILZ. - GOVERNATORE FONTANA, PRESIDENTE LA RUSSA E ASSESSORE CARUSO: DOVEROSO OMAGGIO ALLA FIGURA DI UN GRANDE GIORNALISTA UNA TARGA RICORDERA’ IN MOZAMBICO IL LUOGO IN CUI E’ SEPOLTO (mi-lorenteggio.com) Mil ... (mi-lorenteggio.com)

Torna il premio Almerigo Grilz: come candidarsi - Salvatore Garzillo è un giornalista nato e cresciuto a Napoli, dove a 17 anni inizia a collaborare con testate locali. Nel 2010 arriva a Milano per lavorare a Libero e dal 2011 è cronista di nera di ... (msn.com)