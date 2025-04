Germania detenuto uccide la moglie durante una visita in carcere

Un detenuto del carcere di Magdeburgo è accusato di aver ucciso la moglie durante una visita coniugale. La tragica vicenda è stata riportata dai media tedeschi, tra cui Dpa, sulla base delle informazioni diffuse dalla procura.

La dinamica dell'omicidio

La donna, 35 anni, si trovava nella cella dell'amore, una stanza privata riservata agli incontri con i coniugi. Il colloquio con il marito, un 37enne, era iniziato alle 9 del mattino e sarebbe dovuto terminare alle 14. Tuttavia, al termine dell'orario di visita, la donna è stata trovata senza vita.

Le autorità tedesche hanno aperto un'indagine per omicidio colposo e hanno disposto l'autopsia per chiarire la causa della morte.

Il carcere di Magdeburgo e la sicurezza delle visite

Il penitenziario di Burg, nella Sassonia-Anhalt, è una delle strutture carcerarie più moderne della Germania, ospitando circa 650 detenuti.

