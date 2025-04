Bayern-Inter nuovo forfait | si infortuna la stella della squadra

Inter, c’è un posto in semifinale contro la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund. Prima però i nerazzurri dovranno superare l’ostacolo Bayern Monaco.Verso Bayern-Inter, infortunio per Musiala: match a rischio (LaPresse) – Calciomercato.itI tedeschi dovranno però affrontare la squadra di Simone Inzaghi con tante assenze. Dagli infortuni di Davies ad Upamecano a quello di Neuer ed ora rischia di aggiungersi un nuovo forfait. Jamal Musiala infatti è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco. Il talentuoso centrocampista tedesco è stato infatti sostituito attorno al 55? nel match giocato fuori casa contro l’Augsburg. Calciomercato.it - Bayern-Inter, nuovo forfait: si infortuna la stella della squadra Leggi su Calciomercato.it Champions League, a rischio la sua presenza nel big match tra nerazzurri e bavaresi: il giocatore va koPrima il Parma e poi una nuova sfida in Champions League. In palio, per l’, c’è un posto in semifinale contro la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund. Prima però i nerazzurri dovranno superare l’ostacoloMonaco.Verso, infortunio per Musiala: match a rischio (LaPresse) – Calciomercato.itI tedeschi dovranno però affrontare ladi Simone Inzaghi con tante assenze. Dagli infortuni di Davies ad Upamecano a quello di Neuer ed ora rischia di aggiungersi un. Jamal Musiala infatti è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco. Il talentuoso centrocampista tedesco è stato infatti sostituito attorno al 55? nel match giocato fuori casa contro l’Augsburg.

Bayern-Inter, nuovo forfait: si infortuna la stella della squadra. Bayern-Inter, sfida degli infortunati: oltre dieci giocatori a rischio forfait. ?Caso Dumfries: si allungano i tempi di recupero, rischio forfait per Bayern e ritorno col Milan. Bayern Monaco, emergenza totale infortuni: altri 2 top player in dubbio per l’Inter. Due nuovi KO per Bayern-Inter: non si sono allenati. Qui Bayern - Probabile forfait di Coman contro l'Augsburg, Goretzka si è allenato a parte. Ne parlano su altre fonti

Due nuovi KO per Bayern-Inter: non si sono allenati - Altri due possibili forfait in casa Bayern Monaco che destano non poca apprensione alla formazione tedesca in vista del match di andata dei quarti di finale contro l’Inter dell’8 aprile. Vincent Kompa ... (informazione.it)

Bayern Monaco Inter, altro forfait per Kompany? Un centrocampista si ferma in allenamento - Bayern Monaco Inter, altro forfait per Kompany? Un centrocampista si ferma in allenamento. Le ultime in vista della Champions League È emergenza totale in casa Bayern Monaco. Alla già lunga lista di i ... (informazione.it)

Forfait per Bayern Monaco-Inter: zero chance per un titolare - Dopo le prime indiscrezioni circolate nelle scorse ore, giungono ulteriori dettagli in merito all’infortunio di uno dei protagonisti annunciati del quarto di finale di Champions League tra Bayern ... (passioneinter.com)