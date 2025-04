WEC 36 auto per la 6h di Imola

Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Restano quindi 18 Hypercar in azione ed altrettante LMGT3 nell'entry list come accaduto in Qatar a fine febbraio con la 1812km di Lusail.Ferrari torna in casa dopo la storica tripletta avvenuta in Medio Oriente con la 499P n. 50 presente sul gradino più alto del podio grazie al danese Nicklas Nielsen, il nostro Antonio Fuoco e lo spagnolo Miguel Molina. Il tridente ha saputo primeggiare nell'opening round della Ferrari n. 83 AF Corse e sulla vettura gemella n. 51.Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell (n. 5) e Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet (n. 6) sono confermati con Porsche Penske Motorsport. Gli ultimi due piloti di ogni line-up, l'australiano ed il francese, sono destinati a saltare la tappa di Spa-Francorchamps vista la concomitanza con il round di Laguna Seca dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

