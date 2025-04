Juventusnews24.com - Szczesny svela cosa lo ha spinto a disdire il ritiro: «Ho scelto il Barcellona per una ragione in particolare». La rivelazione del portiere!

di Redazione JuventusNews24, exdella Juve, spiega perché ha deciso di optare per il: ecco la sua veritàWojciechha deciso di "" la sua decisione di lasciare la Juve a il calcio per il. La motivazione è stata resa nota a TVP Sport dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid in Copa del Rey. Ecco le sue parole.PAROLE – «Quando sono uscito dal, l'ho fatto perché credevo che questa squadra potesse fare qualdi speciale. Volevo farne parte. È arrivato il momento di trasformare i sogni in obiettivi. Tutti i trofei in palio restano il nostro obiettivo. Questo è un momento fantastico. Abbiamo già un trofeo».