Berrettini prende a pallate l’AI | la sfida si tinge di rosso

Matteo, non è solo una questione di cervello: così il tennista romano ha deciso dire al’intelligenza artificiale.Le statistiche parlano chiaro: nei Masters 1000 su terra, Matteonon ha mai fatto bene tanto quanto in quelli che ha disputato sull’erba o sul cemento. Il che non significa, si badi bene, che sulle superfici rosse non giochi bene, anzi. Il romano nasce proprio come terraiolo e, in linea di massima, il mattone tritato gli ha regalato un bel po’ di soddisfazioni.: lasidi(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon quante gliene hanno regalato i prati dell’Inghilterra, magari, ma non si può certo dire che i campi in terra battuta mal si sposino con il suo stile di gioco, ecco. Lui lo sa ed è per questo che, qualche settimana fa, aveva rilasciato delle dichiarazioni ben precise alla stampa: “Se devo dirla tutta – erano state esattamente queste le sue parole – sto aspettando di godermi la stagione sulla terra, perché è da troppo tempo che non riesco a completarne una”.