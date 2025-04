Lanotiziagiornale.it - “Meloni pensa al piano Ue mentre il Paese va a rotoli, la piazza dirà No al riarmo”: parla il vicepresidente M5s Gubitosa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Michele, in qualità didel M5S, immagino che per lei oggi non sia un giorno qualsiasi. È il sabato in cui si scende incontro il, appuntamento promosso dalla sua forza politica. Cosa si aspetta da questo 5 Aprile di mobilitazione?“Mi aspetto che finalmente venga data voce alle vere esigenze del nostro. Ogni giorno gli italiani si trovano costretti a lottare, devono affrontare ostacoli enormi: carovita, bollette alle stelle, salari fermi agli anni ’80 e con un potere d’acquisto ormai ridicolo, un crollo industriale inesorabile che va avanti da due anni a questa parte e che il governo non è in grado di arrestare, liste d’attesa interminabili in sanità. E a tutto questo, si aggiunge la sciagura dei dazi, l’ennesimo fallimento die dei suoi. L’attenzione del governo, invece, è tutta indirizzata verso il folledida 800 miliardi delle sorelle di Germaniae von der Leyen, che peserà per oltre 30 miliardi sul nostro