Roma protesta contro il dl Sicurezza | tensione tra manifestanti e polizia

tensione a Roma durante la manifestazione contro il decreto Sicurezza. Un gruppo di persone si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco delle forze dell’ordine. Dopo 15 minuti di tensione e lanci di bottiglie, gli agenti hanno caricato utilizzando gli scudi antisommossa, poi i manifestanti sono tornati al centro della piazza. Il corteo è terminato pacificamente confluendo a largo Argentina. Lapresse.it - Roma, protesta contro il dl Sicurezza: tensione tra manifestanti e polizia Leggi su Lapresse.it Attimi didurante la manifestazioneil decreto. Un gruppo di persone si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco delle forze dell’ordine. Dopo 15 minuti die lanci di bottiglie, gli agenti hanno caricato utilizzando gli scudi antisommossa, poi isono tornati al centro della piazza. Il corteo è terminato pacificamente confluendo a largo Argentina.

