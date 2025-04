L’inglese di Renzi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Che fine ha fatto? È un po’ che non lo si sente. Non mi è mai piaciuto: lo apprezzai solo il giorno in cui si rivolse a La Russa chiamandolo “Camerata Presidente”. Bravo!Aurelio Benfattivia FacebookGentile lettore, non so che fine abbia fatto, forse è in tournée all’estero. Lo apprezzai anch’io per quella frase del 28 dicembre scorso. Sparò anche un’altra battuta: “Solo in Italia e in Nord Corea c’è un capo del governo che ha nominato la sorella a capo del partito”. L’umorismo non gli difetta. Peròresta sempre. Sa di cosa si discuteva in Senato quando pronunciò il “Camerata Presidente”? Si discuteva dei soldi di. O meglio, della norma in finanziaria che doveva vietare a deputati e senatori di ricevere emolumenti da Stati stranieri, l’unica cosa buona proposta da questo governo.