Digital Foundry ha promosso totalmente South of Midnight su Xbox Series X|S e PC

South of Midnight, il nuovo titolo di Compulsion Games, è stato analizzato da Digital Foundry, che lo ha promosso sotto praticamente tutti gli aspetti. Il gioco, sviluppato con Unreal Engine, ha colpito la redazione inglese soprattutto per il suo particolare stile artistico ispirato alla stop-motion e per una resa visiva suggestiva. Ma non è solo l’estetica a convincere: anche dal punto di vista tecnico, il titolo offre un’ottima performance su Xbox Series XS e PC.DF ha rivelato che Xbox Series X, South of Midnight presenta una risoluzione dinamica che varia tra 1080p e 4K, upscalata tramite TAAU, mantenendo un framerate stabile a 60fps (con le cutscene bloccate a 30fps). Su Series S, invece, la risoluzione varia tra 540p e 1080p, con un upscaling fino a 1080p. Qui si notano compromessi sulla qualità delle ombre e sulla nitidezza dell’immagine, ma il framerate rimane stabile a 60fps, garantendo comunque un’esperienza fluida. Game-experience.it - Digital Foundry ha promosso totalmente South of Midnight su Xbox Series X|S e PC Leggi su Game-experience.it of, il nuovo titolo di Compulsion Games, è stato analizzato da, che lo hasotto praticamente tutti gli aspetti. Il gioco, sviluppato con Unreal Engine, ha colpito la redazione inglese soprattutto per il suo particolare stile artistico ispirato alla stop-motion e per una resa visiva suggestiva. Ma non è solo l’estetica a convincere: anche dal punto di vista tecnico, il titolo offre un’ottima performance suXS e PC.DF ha rivelato cheX,ofpresenta una risoluzione dinamica che varia tra 1080p e 4K, upscalata tramite TAAU, mantenendo un framerate stabile a 60fps (con le cutscene bloccate a 30fps). SuS, invece, la risoluzione varia tra 540p e 1080p, con un upscaling fino a 1080p. Qui si notano compromessi sulla qualità delle ombre e sulla nitidezza dell’immagine, ma il framerate rimane stabile a 60fps, garantendo comunque un’esperienza fluida.

