Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 il programma e gli arbitri della 27^ giornata

Prima B la Castelfrettese ospite dell’Osimo, l’Ostra accoglie il Borghetto. I match salvezza sono Castelleonese-Staffolo e Castelbellino-San Biagio. Nel girone C la sfida calda è Passatemepese-Portorecanati. In Seconda Categoria, nel girone C ci sono ben 3 match d’alta quota, nel D il big match è Gls Dorica-Loreto, nell’F abbiamo Treiese-Ripe San Ginesio e Cingolana SF-PioracoVALLESINA, 4 aprile 2025 – Aprile è sempre un mese caldo nel Calcio dilettantistico marchigiano. In Prima e Seconda Categoria, infatti, tra stasera e domani si giocano le gare della 27^ giornata di campionato. Analizziamo insieme quelli che saranno i temi dei match di questo fine settimana.L’analisi della 27^ giornata di Prima Categoria Girone B – Pietralacroce-Olimpia Marzocca Due squadre che attualmente disputerebbero la post-season. .com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, il programma e gli arbitri della 27^ giornata Leggi su .com InB la Castelfrettese ospite dell’Osimo, l’Ostra accoglie il Borghetto. I match salvezza sono Castelleonese-Staffolo e Castelbellino-San Biagio. Nel girone C la sfida calda è Passatemepese-Portorecanati. In, nel girone C ci sono ben 3 match d’alta quota, nel D il big match è Gls Dorica-Loreto, nell’F abbiamo Treiese-Ripe San Ginesio e Cingolana SF-PioracoVALLESINA, 4 aprile– Aprile è sempre un mese caldo neldilettantistico marchigiano. In, infatti, tra stasera e domani si giocano le gare27^di campionato. Analizziamo insieme quelli che saranno i temi dei match di questo fine settimana.L’analisi27^diGirone B – Pietralacroce-Olimpia Marzocca Due squadre che attualmente disputerebbero la post-season.

