L’Italia non lo nomina, il Venezuela non lo libera.

Da 140 giorni Alberto Trentini non ha più volto, più voce, più nome. È un italiano incensurato, prigioniero in Venezuela senza accuse, senza processo, senza diritti. Lo hanno preso all'aeroporto di Caracas mentre lavorava per una Ong premiata con il Nobel, e da allora nessuno sa nemmeno dove sia. Non una visita consolare, non una telefonata, nessuna comunicazione ufficiale. Solo silenzio.Alberto non ha doppia cittadinanza, non ha scheletri da negoziare, non ha altro che la sua fedina penale pulita e il suo passaporto italiano. Ed è questo il punto: è italiano. Solo italiano. E lo è anche nel momento in cui il suo Paese lo dimentica. O meglio, lo seppellisce sotto le scartoffie diplomatiche. Due lettere della madre alla presidente del Consiglio, nessuna risposta. Neanche una parola in pubblico.

