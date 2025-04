Lipsia-Hoffenheim il pronostico | tra Champions e salvezza il Multigol apre le danze

Lipsia e Hoffenheim, nella splendida cornice della Red Bull Arena. Padroni di casa devono assolutamente cercare di confermare il piazzamento Champions League, mentre gli ospiti vogliono la fuga per scappare dalla zona retrocessione.Di certo non la stagione più felice e gloriosa per quanto riguarda il colosso Red Bull, rispetto a scorse annata decisamente più positive. Dopo la grossa delusione dell’eliminazione già nel maxi girone di Champions, in settimana è arrivata la sconfitta in semifinale di DFB Pokal per mano dello Stoccarda, per quella che era una grossa occasione per alzare un trofeo. Sololaroma.it - Lipsia-Hoffenheim, il pronostico: tra Champions e salvezza, il Multigol apre le danze Leggi su Sololaroma.it Comincia oggi la 28ª giornata di Bundesliga con Augsburg-Bayer Monaco, ma un ricco programma è pronto a caratterizzare il weekend. La giornata di sabato 5 aprile vedrà scendere in campo alle 15:30, oltre ad un interessante Friburgo-Borussia Dortmund, due squadre dagli obiettivi opposti come, nella splendida cornice della Red Bull Arena. Padroni di casa devono assolutamente cercare di confermare il piazzamentoLeague, mentre gli ospiti vogliono la fuga per scappare dalla zona retrocessione.Di certo non la stagione più felice e gloriosa per quanto riguarda il colosso Red Bull, rispetto a scorse annata decisamente più positive. Dopo la grossa delusione dell’eliminazione già nel maxi girone di, in settimana è arrivata la sconfitta in semifinale di DFB Pokal per mano dello Stoccarda, per quella che era una grossa occasione per alzare un trofeo.

