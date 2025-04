Lega per due giorni a congresso Salvini candidato unico a succedere a se stesso

giorni di confronto, nessuna suspense. La Lega si ritrova domani e dopodomani a congresso a Firenze, con esito scontato: in corsa per la segreteria c’è il solo Matteo Salvini, nessuno ha inteso provare a contestare la sua leadership ormai ultradecennale. Il “dibattito interno” avverrà sugli “atti di indirizzo”, ovvero proposte di linea politica (al momento almeno 17) che dovranno essere approvate o eventualmente recepite dal segretario federale. I 725 deLegati (400 eletti in tutte le regioni e gli altri di diritto) potranno discutere dunque di vari temi: tra gli altri, l’adeguamento dei salari, l’Islam, “sicurezza/immigrazione”, l’energia con riferimento al nucleareáeálaágiustizia. Ma non è detto che si arrivi al voto: una volta rieletto, Salvini potrebbe anche decidere di recepire tutte le mozioni. Leggi su Ildenaro.it Milano, 4 apr. (askanews) – Duedi confronto, nessuna suspense. Lasi ritrova domani e dopodomani aa Firenze, con esito scontato: in corsa per la segreteria c’è il solo Matteo, nessuno ha inteso provare a contestare la sua leadership ormai ultradecennale. Il “dibattito interno” avverrà sugli “atti di indirizzo”, ovvero proposte di linea politica (al momento almeno 17) che dovranno essere approvate o eventualmente recepite dal segretario federale. I 725 deti (400 eletti in tutte le regioni e gli altri di diritto) potranno discutere dunque di vari temi: tra gli altri, l’adeguamento dei salari, l’Islam, “sicurezza/immigrazione”, l’energia con riferimento al nucleareáeálaágiustizia. Ma non è detto che si arrivi al voto: una volta rieletto,potrebbe anche decidere di recepire tutte le mozioni.

Lega per due giorni a congresso, Salvini candidato unico a succedere a se stesso. Lega e governo si mobilitano contro il processo a Salvini per il caso Open Arms. Orrore nell’appartamento, bastona il coinquilino e lo lega al termosifone. Campobasso-Trapani: le designazioni per la finale scudetto del 16 giugno. Vannacci day a Viterbo, Fusco: "Nessuna vendetta contro la Lega". Il generale: "Resto nel partito". UNA DUE GIORNI DI EVENTI PER I PARTNER DI LEGA SERIE A. Ne parlano su altre fonti

Lega per due giorni a congresso, Salvini candidato unico a succedere a se stesso - Milano, 4 apr. (askanews) - Due giorni di confronto, nessuna suspense. La Lega si ritrova domani e dopodomani a congresso a Firenze, con ... (notizie.tiscali.it)

Congresso della Lega a Firenze, il Carroccio fa chiarezza sul suo futuro: i temi della due giorni - Congresso della Lega e temi principali: Il congresso della Lega, in programma a Firenze il 5-6 aprile 2025, sarà un momento chiave per ridefinire l’identità del partito e le strategie politiche per il ... (tag24.it)

Lega a congresso nei giorni del Vinitaly, sgarbo di Salvini a Zaia - Matteo Salvini convoca il congresso del partito (dopo ben 8 anni) il 5 e 6 aprile a Firenze e guarda un po', sono praticamente gli stessi giorni del ... tutti i big della Lega. (repubblica.it)